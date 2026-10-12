Торговля между Грузией и РФ, взрыв в Эр-Рияде и защита от дронов

- Россия частично запретила ввоз грузинского вина и минеральной воды; - Саудовская Аравия стала жертвой самой смертоносной атаки за последнее десятилетие; - Даже отмена концерта Канье Уэста подняла туристическую экономику Петербурга в этот уик-энд; - Правительство РФ разрешило ресурсоснабжающим организациям направлять деньги на охрану котельных и водозаборов от дронов.