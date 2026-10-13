The Atlantic: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине

Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине, сообщает The Atlantic. По данным издания, американский президент возлагает на Зеленского ответственность за затягивание мирного урегулирования, которое также связывает со своими шансами получить Нобелевскую премию мира.
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