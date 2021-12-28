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Поляки в районе польско-белорусской границы прячут беженцев как «при оккупации»

Поляки в районе польско-белорусской границы прячут беженцев как «при оккупации»

Об этом в своём интервью рассказал Славомир Дрон, соучредитель «Беловежской гуманитарной акции». Жители Беловежа и области с сентября оказывают помощь мигрантам, пересекающим польско-белорусскую границу.

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