Депутат бундестага Дагделен сравнила санкции ЕС против РФ с выстрелом себе в ног

Новые антироссийские санкции ЕС являются саморазрушительными, особенно для Германии. Об этом заявила немецкий политик, депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен, сообщает РИА Новости.
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