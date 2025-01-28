Депутат бундестага Дагделен сравнила санкции ЕС против РФ с выстрелом себе в ног

Новые антироссийские санкции ЕС являются саморазрушительными, особенно для Германии. Об этом заявила немецкий политик, депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен, сообщает РИА Новости.