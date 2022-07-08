Стало известно, по какой причине Вендел не воспользуется разрешением ФИФА, но как говорится хрен редьки не слаще

Полузащитник Вендел не станет использовать разрешение ФИФА, чтобы покинуть «Зенит», из уважения к питерскому клубу, информирует на своей странице в «Твиттере» известный бразильский журналист Вене Касагранде, на которого ссылается championat.
Полузащитник Вендел не станет использовать разрешение ФИФА, чтобы покинуть «Зенит», из уважения к питерскому клубу, информирует на своей странице в «Твиттере» известный бразильский журналист Вене Касагранде, на которого ссылается championat.
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