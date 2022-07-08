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Стало известно, по какой причине Вендел не воспользуется разрешением ФИФА, но как говорится хрен редьки не слаще

Стало известно, по какой причине Вендел не воспользуется разрешением ФИФА, но как говорится хрен редьки не слаще

Полузащитник Вендел не станет использовать разрешение ФИФА, чтобы покинуть «Зенит», из уважения к питерскому клубу, информирует на своей странице в «Твиттере» известный бразильский журналист Вене Касагранде, на которого ссылается championat.

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