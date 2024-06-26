В Санкт-Петербурге осудили мошенницу, обещавшую пенсионерам возрождение СССР

Жертвами стали 19 человек, ущерб превысил 6 миллионов рублей В Санкт-Петербурге к семи годам колонии была приговорена мошенница, которая продавала пожилым людям «удостоверения советского человека» и обещала скорое возрождение СССР.
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