Friday the 13th: Resurrected – мод, призванный возродить сетевой хоррор Несмотря на сняти...

Friday the 13th: Resurrected – мод, призванный возродить сетевой хоррорНесмотря на снятие игры с продажи и предстоящее закрытие серверов, у поклонников Friday the 13th: The Game есть повод для радости, благодаря фанатскому проекту.
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