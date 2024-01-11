Царьград ELENA MAYOROVA/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS Причудливым образом переплелись две беды, терзающие русский народ: беспредел со стороны мигрантов и проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
Две беды России внезапно сошлись: Мигранты и тут отличились
Комментарии
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виктор климахин
пока миллион другой не убьешь черножопых шакалов будет только хуже для всех народностей в мире это уже не люди а войны игил исламистов и религиозных деятелей и других запрещенных организаций и преступных организаций выход один УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ДУШМАНОВ ИШАКОВ
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5 час.
Александр Платов
Так он сам же это и сделал! Хуснуллин - простой исполнитель.
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4 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Беда одна прокуратура. Мерзота поганая.
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3 час.
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