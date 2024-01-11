Две беды России внезапно сошлись: Мигранты и тут отличились

виктор климахин

пока миллион другой не убьешь черножопых шакалов будет только хуже для всех народностей в мире это уже не люди а войны игил исламистов и религиозных деятелей и других запрещенных организаций и преступных организаций выход один УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ДУШМАНОВ ИШАКОВ