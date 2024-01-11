Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Две беды России внезапно сошлись: Мигранты и тут отличились

Две беды России внезапно сошлись: Мигранты и тут отличились

Царьград ELENA MAYOROVA/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS Причудливым образом переплелись две беды, терзающие русский народ: беспредел со стороны мигрантов и проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

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Комментарии
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виктор климахин
пока  миллион  другой  не  убьешь   черножопых  шакалов   будет   только  хуже   для  всех  народностей   в  мире    это  уже  не  люди    а  войны  игил   исламистов   и  религиозных   деятелей   и  других  запрещенных    организаций    и  преступных   организаций   выход  один    УБИВАТЬ  ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ    БАСМАЧЕЙ   ДУШМАНОВ   ИШАКОВ
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5 час.
Александр Платов
Так он сам же это и сделал! Хуснуллин - простой исполнитель.
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4 час.
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Олег Тимофеев
Беда одна прокуратура. Мерзота поганая.
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3 час.

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