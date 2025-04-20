В США Киев назвали частью РФ во время трансляции пасхальных богослужений

Американский телеканал Fox News в эфире пасхальной службы обозначил Киев как часть России.В ходе трансляции торжественных богослужений из храма Христа Спасителя в Москве и Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве, украинская столица была обозначена как «Киев, Россия».