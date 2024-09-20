ОЛЕГ БЕЛИКОВ До каких пор мы будем разбрасываться русскими людьми, превращая страну в мигрантскую свалку? Даже бойцам на передовой приходится в прямом смысле слова вступаться за СВОих.
ПРЕДСКАЗАНИЕ ЖИРИНОВСКОГО НЕ СБУДЕТСЯ ИЗ-ЗА ЧИНОВНИКОВ: БОЙЦОВ СВО ВЫСЫЛАЮТ ПРЯМО В ТЮРЬМУ
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
ты считаешь это нормальным? Пусть так и дальше будет?
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2 час.
Семен Демин
После победы в СВО? Нет, это надо делать прямо сейчас. Иначе и победы не будет. А президенту пора вынимать меч.
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
Чтобы было иначе - население из состояния недееспособных - овечек на заклание стало НАРОДОМ и начало править своими слугами - чиновниками ! Или марсиан звать ..... учить людей жить по человечески , а не пастись как овечки , в надежде и ожиданиях прихода хорошего пастуха ?
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36 мин.
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