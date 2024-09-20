БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПРЕДСКАЗАНИЕ ЖИРИНОВСКОГО НЕ СБУДЕТСЯ ИЗ-ЗА ЧИНОВНИКОВ: БОЙЦОВ СВО ВЫСЫЛАЮТ ПРЯМО В ТЮРЬМУ

ОЛЕГ БЕЛИКОВ До каких пор мы будем разбрасываться русскими людьми, превращая страну в мигрантскую свалку? Даже бойцам на передовой приходится в прямом смысле слова вступаться за СВОих.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
ты  считаешь это нормальным? Пусть так и дальше будет?
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2 час.
Семен Демин
После победы в СВО?  Нет, это надо делать прямо сейчас. Иначе и победы не будет. А президенту пора вынимать меч.
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
Чтобы было иначе - население из  состояния недееспособных  - овечек на заклание   стало  НАРОДОМ  и начало править своими слугами - чиновниками !                                                              Или марсиан  звать  ..... учить людей жить по человечески , а не пастись как овечки , в надежде и ожиданиях прихода хорошего пастуха ?
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36 мин.

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