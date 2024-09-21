Музей МХАТ им. Чехова может возглавить актер этого театра

В Музее Московского Художественного театра, который, кстати сказать, является единственным театральным музеем федерального значения, то есть подчиняется Министерству культуры РФ, вот-вот произойдут серьезные перемены.
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