Полицейские Казани задержали мужчину, угнавшего легковушку на Восстания

Полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля «Lada Xray» в Казани. Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, в полицию обратился 56-летний мужчина и рассказал, что припарковал вечером автомобиль на улице Восстания, а утром на месте не обнаружил.
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