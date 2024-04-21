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Захарова заявила, что за помощь Киеву Вашингтон получит решительный отпор

Захарова заявила, что за помощь Киеву Вашингтон получит решительный отпор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона получат безусловный решительный отпор, а более глубокое погружение в гибридную войну против России обернется громким и унизительным фиаско США.

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