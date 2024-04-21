Захарова заявила, что за помощь Киеву Вашингтон получит решительный отпор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона получат безусловный решительный отпор, а более глубокое погружение в гибридную войну против России обернется громким и унизительным фиаско США.
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