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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коке об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Игрокам тоже следует быть умнее. Мы профессионалы, такого не должно быть на поле»

«С самого начала в матче чувствовалось огромное напряжение. Обе команды хотели победить, и в концовке нам удалось добиться ничьей.

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