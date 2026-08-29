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Семь человек пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Семь человек получили ранения в результате массированной атаки БПЛА украинских боевиков на Ростовскую область.

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