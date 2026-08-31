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Царьград

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Скрытые риски безалкогольного пива: Почему после него лучше не садиться за руль – пояснение врача

Скрытые риски безалкогольного пива: Почему после него лучше не садиться за руль – пояснение врача

Врач Сергеев посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива. С его слов, в этом напитке есть свои скрытые риски.

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