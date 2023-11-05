Блинкен заявил Аббасу, что ПНА должна играть определяющую роль в будущем Газы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил ему, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна быть сыграть определяющую роль в дальнейшем будущем секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии