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Блинкен заявил Аббасу, что ПНА должна играть определяющую роль в будущем Газы

Блинкен заявил Аббасу, что ПНА должна играть определяющую роль в будущем Газы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил ему, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна быть сыграть определяющую роль в дальнейшем будущем секторе Газа.

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