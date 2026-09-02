Для лунного вездехода Pegasus выбрали лидар с дальностью обнаружения до километра

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало компанию Lunar Outpost для разработки и поставки лунного вездехода Pegasus, который примет участие в миссиях программы «Артемида».
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