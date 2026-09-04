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Газета.ру

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В США 25-летняя воспитательница избивала детей, чтобы те не плакали

В США 25-летняя воспитательница избивала детей, чтобы те не плакали

В американском штате Оклахома 25-летнюю «воспитательницу» Саманту Пирсон обвинили в избиении маленьких детей и том, что она затыкала им рты салфетками, чтобы те не плакали.

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