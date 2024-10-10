Рыбак забил друга камнем, чтобы тот не дал ему сдачи

В Кушве будут судить 25-летнего местного жителя за убийство приятеля на рыбалке. По версии следствия, 18 июля этого года двое мужчин отправились на рыбалку на берег Верхнетуринского городского пруда, где употребляли спиртные напитки.
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