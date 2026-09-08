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Егор Оруджев: Ожидания, когда поменяют регламент, чтобы гонки были нормальные

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился ожиданиями от дебютной гонки Формулы 1 Мадриде, которая в 2026-м пройдёт в статусе Гран При Испании.

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