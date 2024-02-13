Последователи Бандеры готовятся покинуть Николаев, вывозя свои семьи

Что взять с ВСУ, долбоебы и есть долбоебы. Прикрываются гражданскими, прячутся среди многоэтажек, и как следствие бьют по своим же гражданским. Гнилая британская школа. Ничему стоящему эти гниды научить не могут в принципе!

вага карлито

Бандеровская блевотина будет куда стремиться!?))На западенщину!???) Ну там скоро осознают что пора переобуваться и всех возьмут на карандаш! И как только так сразу понесут доносы на перегонки!