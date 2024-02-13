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Несекретные материалы

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Последователи Бандеры готовятся покинуть Николаев, вывозя свои семьи

Последователи Бандеры готовятся покинуть Николаев, вывозя свои семьи

В ночь на 11 февраля ВС РФ нанесли удары по портам, промышленным и другим объектам в Николаеве и Николаевской области, которые активно использовались ВСУ в военных целях.

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Комментарии
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А
Андрей
Что взять с ВСУ, долбоебы и есть долбоебы. Прикрываются гражданскими, прячутся среди многоэтажек, и как следствие бьют по своим же гражданским. Гнилая британская школа. Ничему стоящему эти гниды научить не могут в принципе!
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19 час.
вага карлито
Бандеровская блевотина  будет куда стремиться!?))На   западенщину!???) Ну там скоро осознают что пора переобуваться и всех возьмут на карандаш! И как только так сразу  понесут доносы  на перегонки!
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13 час.
ИП
Игорь Петров
Уничтожить до последнего хохла!
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2 час.

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