Фитнес как лекарство: Как аэробные нагрузки помогают победить депрессию у онкологических пациентов

Аэробная физическая активность и депрессия у взрослых с раком Согласно обзору, опубликованному 8 октября в научном журнале JAMA Network Open, аэробная физическая активность (АФА) связана с небольшим, но значимым снижением депрессии среди взрослых, больных раком.
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