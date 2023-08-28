Велемудр. Мир тесен.

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    Это нужно для того что бы почуствовать себя живым.👍👍👍👍👍.Практикуйте осозн...
  • Алексей Костенко
    Когда вы призываете к какому-либо действию, вы должны объяснить людям, для чего им это нужно, что конкретно даст им т...Практикуйте осозн...
  • Antanas
    БлагоДарю.👍👍👍👍👍.27 августа - Прим...

Практикуйте осознанность каждый миг

Практикуйте осознанность каждый миг

Вносите все больше и больше осознанности в свои действия, даже в самые обычные. Когда вы едите, идете по улице, говорите, слушаете или принимаете душ, делайте это более осознанно.

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Комментарии
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Алексей Костенко
Когда вы призываете к какому-либо действию, вы должны объяснить людям, для чего им это нужно, что конкретно даст им то или иное действие. В противном случае человек, прочитавший материал, думает: &quot;А наГоа мне это надо?&quot;
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9 час.
A
Antanas
Это нужно для того что бы почуствовать себя живым.👍👍👍👍👍.
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