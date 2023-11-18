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Норвежские истребители F-35A сопроводили российские самолеты Ту-160М, МиГ-31 и Ил-78 во время полета над северными морями

Норвежские истребители F-35A сопроводили российские самолеты Ту-160М, МиГ-31 и Ил-78 во время полета над северными морями

Королевские военно-воздушные силы Норвегии поднимали в воздух самолеты-истребители F-35A для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160М, а также самолетов МиГ-31 и Ил-78.

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