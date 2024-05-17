Китай призвал Филиппины урегулировать разногласия на море путем переговоров и консультаций

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Китай призывает Филиппины трезво оценить факты, выполнить свои обещания, немедленно прекратить нарушение права и провокационные действия, как можно скорее вернуться на правильный путь надлежащего урегулирования морских разногласий путем переговоров и консультаций.