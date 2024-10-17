Дудчак прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия

Заявления о том, что Украина якобы способна разработать ядерное оружие и применить его против России в течение нескольких недель, служат прикрытием для переброски западных вооружений, утверждает представитель движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.
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