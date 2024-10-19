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Пункт-А

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Вчера в Икрянинском районе сотрудники МЧС дважды тушили многочасовые пожары

Вчера в Икрянинском районе сотрудники МЧС дважды тушили многочасовые пожары

Причем они возникли с разницей чуть более получаса. Вчера утром в Икрянинском районе произошли два случая с пожарами, в которых огнеборцам пришлось затратить несколько часов на ликвидацию огненного происшествия.

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