Вчера в Икрянинском районе сотрудники МЧС дважды тушили многочасовые пожары

Причем они возникли с разницей чуть более получаса. Вчера утром в Икрянинском районе произошли два случая с пожарами, в которых огнеборцам пришлось затратить несколько часов на ликвидацию огненного происшествия.
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