Общественное мнение в странах Европы, в частности, в Германии, готовят к некой войне с Россией, как перед Первой мировой войной, хотя причин ожидать «российского нападения» нет, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией
Комментарии
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Астон Мартин
кто то гешефт собирает хорошо ...кто главные спекулянты - торгующие , верно ? кому выгодно ? олигархам кто то поперек что то говорит ???🥸
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20 час.
Eduard
Россия к Украине Европу присоединит! Больше никаких Независимостей никому!
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20 час.
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