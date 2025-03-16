В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией

Общественное мнение в странах Европы, в частности, в Германии, готовят к некой войне с Россией, как перед Первой мировой войной, хотя причин ожидать «российского нападения» нет, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.