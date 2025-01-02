Время возрождения: 2 знака, к которым придет долгожданное счастье в 2025 году Алёна ЮрьеваАстрологи уверены: 2025 год принесет много изменений и станет временем возрождения для двух знаков зодиака — Раков и Козерогов.
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