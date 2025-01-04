Словарь Merriam-Webster упомянул ракету «Орешник» как гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 4 января, ФедералПресс. Американский словарь Merriam-Webster в статье о термине «гиперзвуковой» привел российскую ракету «Орешник» в качестве примера современного гиперзвукового вооружения, отметив ее применение в ноябре 2024 года во время удара РФ по Днепру.
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