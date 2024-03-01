Информаторы в Волоколамске обошли почти 80% квартир на участке №109

Информаторы участка № 109 в Волоколамском городском округе обошли уже 1189 квартир и частных домов. Они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента, формах голосования и зарегистрированных кандидатах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии