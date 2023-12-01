Экс-чиновник Робертс: США не ждали распада СССР

Соединенные Штаты Америки не ожидали распада Советского Союза. Об этом агентству РИА Новости рассказал Пол Крейг Робертс, бывший помощник главы министерства финансов США при администрации президента Рональда Рейгана.
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