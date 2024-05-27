Увидели, как на Кубани отваривают картофель в мундире, с чесноком и укропом: чистится за секунды

Попробовали на Кубани картошку в мундире и сначала подумали, что дело в каком-то новом сорте. Оказалось, все дело только в способе варки: плотная, ароматная картошка получается с добавлением в кастрюлю трех ингредиентов: укропа, чеснока и лаврового листа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии