Увидели, как на Кубани отваривают картофель в мундире, с чесноком и укропом: чистится за секунды

Попробовали на Кубани картошку в мундире и сначала подумали, что дело в каком-то новом сорте. Оказалось, все дело только в способе варки: плотная, ароматная картошка получается с добавлением в кастрюлю трех ингредиентов: укропа, чеснока и лаврового листа.