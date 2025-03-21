Джонатан Гивони: «Позитивное впечатление от игры Демина»

В матче с VCU российский защитник набрал 15 очков, 6 из 11 с игры и 2 передачи при 4 потерях. «Хорошее начало турнира для Демина: попадал из-за дуги, здорово выглядел в защите, показал отличное видение площадки при движении мяча.
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