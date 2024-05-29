55-летняя Эвелина Бледанс снялась в образе Барби: «Купили бы такую?»

Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс примерила образ культовой куклы Барби. Звезда поделилась своими фотографиями в облегающем мини-платье изумрудного цвета в социальных сетях, спросив у подписчиков: «Купили бы такую Барби?».
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