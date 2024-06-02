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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер об уходе Клоппа: «Не думаю, что у «Ливерпуля» будет кризис, как у «МЮ» или «Арсенала». Фергюсон и Венгер – тренеры старой школы, которые управляли всем, но их время прошло»

Юрген Клопп, возглавлявший «Ливерпуль» с 2015 года, покинул клуб по окончании сезона-2023/24. Новым главным тренером мерсисайдцев станет Арне Слот.

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