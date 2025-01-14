МИД Ирана прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с Россией

Договор о стратегическом партнерстве Ирана с Россией «охватывает все аспекты двусторонних отношений», но не означает создания военного альянса, 14 января заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи иранской гостелерадиокомпании.
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