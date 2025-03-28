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Сенатор Карелова рассказала о роли женского бизнеса в развитии Арктики

Сенатор Карелова рассказала о роли женского бизнеса в развитии Арктики

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова предложила рассмотреть возможность ввести дополнительные преференции для женщин-предпринимателей в регионах Крайнего Севера.

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