Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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О переименовании улиц в уездном городе Б. (Бердянске)

На   днях  произошло,  увы,  вполне  прецедентное  событие  -    в  уездном    городе  Б.  (Бердянске)    под  предлогом  того, что  надо  вернуть   домайданные    названия,      одним    махом   переименовали     ряд     улиц.

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