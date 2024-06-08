О переименовании улиц в уездном городе Б. (Бердянске)

На днях произошло, увы, вполне прецедентное событие - в уездном городе Б. (Бердянске) под предлогом того, что надо вернуть домайданные названия, одним махом переименовали ряд улиц.
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