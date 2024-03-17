Что будет, если запить еду водой? Диетолог озвучила 2 последствия

Ольга Чухачева констатировала, что запивание еды не разбавляет желудочный сок и не вредит ЖКТ, однако приводит к другим последствиямМногие верят в то, что еду лучше ничем не запивать, поскольку это негативно отразится на здоровье.
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