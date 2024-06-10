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Всё о женщинах

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Как выглядят женщины, которые нравятся мужчинам-потребителям

Как выглядят женщины, которые нравятся мужчинам-потребителям

«Если лезешь из кожи вон, чтобы показать из себя модель - поймаешь такого же нарцисса, задерешь юбку - зацепишься колготками за сального сластолюбца, пойдешь в ночной клуб на "мясной рынок" - сторгуешься задешево с одноразовым охотником, будешь молодиться - усыновишь инфантильного мальчика, и снова будешь рыдать в подушку, что мужики перевелись».

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Комментарии
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А
Александр24
Моя будущая жена была в платьице под горлышко, длиной до колен. Абсолютно не накрашена. Коса до пояса. Взгляд скромный, часто потупленный. Не болтушка, чаще молчалива. Эх, где то время... В следующем году &quot;золотая&quot; свадьба. Случись чудо, повторил бы жизнь, не глядя!
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