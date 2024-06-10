Как выглядят женщины, которые нравятся мужчинам-потребителям

А

Александр24

Моя будущая жена была в платьице под горлышко, длиной до колен. Абсолютно не накрашена. Коса до пояса. Взгляд скромный, часто потупленный. Не болтушка, чаще молчалива. Эх, где то время... В следующем году "золотая" свадьба. Случись чудо, повторил бы жизнь, не глядя!