Курьер аферистов из Новосибирска арестован в Нижнем за хищение 8 млн рублей

Суд в Нижнем Новгороде арестовал 24-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в работе курьером у телефонных мошенников; ущерб по делу превысил 8 млн рублей, а одной из пострадавших стала 68-летняя жительница Городца, передавшая злоумышленникам 587 тыс.
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