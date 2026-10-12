Курьер аферистов из Новосибирска арестован в Нижнем за хищение 8 млн рублей

Суд в Нижнем Новгороде арестовал 24-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в работе курьером у телефонных мошенников; ущерб по делу превысил 8 млн рублей, а одной из пострадавших стала 68-летняя жительница Городца, передавшая злоумышленникам 587 тыс.