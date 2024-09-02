Российские акции в сентябре может поддержать дивидендный фактор

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных.
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