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Новости экономики России

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Российские акции в сентябре может поддержать дивидендный фактор

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных.

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