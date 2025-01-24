Между Францией и Алжиром началась торговая и миграционная война

Дипломатический кризис между Францией и Алжиром в последние дни перерос в экономическую войну. Кризис в отношениях бывшей метрополии с бывшей колонией начался в июле прошлого года, когда Эммануэль Макрон признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, посчитав его единственной основой для разрешения конфликта между спорящими за это пустынный регион Марокко и Алжиром.