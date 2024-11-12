Российский военный дважды сдался в плен ВСУ и снова оказался в России. Ему грозят десятилетние сроки

Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен ВСУ В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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