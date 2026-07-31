19 радостных историй о вылазках за грибами, ягодами и рыбой, где утренний туман смешан с ароматом костра и хвои

Лето в лесу — это счастье и маленькая жизнь. Мы приходим туда за грибами, ягодами или отправляемся на отдых к озеру на рыбалку, а возвращаемся с радостными и светлыми впечатлениями от пения птиц, аромата хвои и добытых сокровищ в виде сочной земляники, теплой от солнца смородины или лесной малины, сыроежек или белых грибов.