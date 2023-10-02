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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия — Камерун где смотреть, прямая трансляция, когда состоится матч, билеты на матч

Россия — Камерун где смотреть, прямая трансляция, когда состоится матч, билеты на матч

В очередное календарное окно на матчи сборных команда Валерия Карпина проведет два матча. Сам главный тренер уже говорил, насколько трудно сейчас стало договариваться с соперниками о поединках и согласовывать даты.

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