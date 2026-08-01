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Новый вид обезьяны Likweli открыли в лесах Конго, скрывались веками

Новый вид обезьяны Likweli открыли в лесах Конго, скрывались веками

Новый вид обезьяны описала международная группа ученых в Демократической Республике Конго. Животное получило научное название Colobus congoensis, а в качестве общеупотребительного исследователи предложили сохранить местное имя Likweli.

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