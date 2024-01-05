Аналитик ЦРУ: «Мы пробудили в России гиганта – Вашингтон напуган»

Константин Серпилин. Безответственная политика Вашингтона в отношении Украины спровоцировала Россию стремительно наращивать военную мощь, при том, что в отличие от армии США, у ВС РФ уже есть опыт войны и побед над силами, которые поддерживаются НАТО.